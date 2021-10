AMLO se niega a asistir al Senado y lo critican con MEMES: "Lilly Téllez me da 'amsiedad'"

Ciudad de México.- Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fuertemente criticado en Internet, esta ocasión, debido a que se negó a asistir al Senado de la República porque, presuntamente, sus 'opositores', invitados por Lilly Téllez, lo 'atacarían. Ante esto, los memes no faltaron.

Desde el pasado lunes 4 de octubre, AMLO informó en conferencia de prensa desde Puebla que se negaba a asistir el próximo jueves a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, la cual se otorgará a Ifigenia Martínez en el Senado; detalló que no iría debido a que Lilly Téllez, había convocado a la oposición a "faltarle el respeto".

Este martes 5 de octubre, desde la 'mañanera' en Veracruz informó que su postura era la misma, y aunque estaba orgulloso de que Martínez fuera galardonada con esta presea, no iría.

No tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, puntualizó AMLO.