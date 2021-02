¡Alerta! Nuevo síntoma del Covid-19: Lengua de paciente creció y tuvieron que cortarla

Ciudad de México.- El Covid-19 ha dejado todo tipo de secuelas en miles de pacientes, lo cual continúa siendo investigado por las autoridades médicas. Tal fue el caso de un hombre estadounidense, cuya lengua tuvo que ser cortada por un síntoma que se relacionó con la infección de coronavirus.

El afectado fue Anthony Jones, de 46 años, un trabajador de servicio privado de ambulancia, originario de Lake City, Florida. En julio, él se contagió con el virus SARS-CoV-2, desarrollando síntomas graves. Tuvo que ser intubado para superar la afección y durante 3 semanas, se le colocó boca abajo durante un lapso de 12 horas para que sus pulmones pudieran recuperarse. En este período, su lengua comenzó a agrandarse, extendiéndose más allá de sus labios y barbilla.

El hombre se recuperó y fue dado de alta, pero su lengua no volvió a la normalidad. Esto afectó su calidad de vida, ya que se le dificultaba comer y hablar correctamente. Incluso, no podía cerrar la boca. Los médicos de su localidad no pudieron diagnosticar el problema ni tampoco atenderlo, por lo que él permaneció 3 meses con la extraña condición y sin saber qué hacer.

La mamá de Anthony encontró a un cirujano especialista, a 800 millas de distancia, en Houston, quien lo diagnosticó con macroglosia, un término médico que se usa para identificar cuando la lengua es más grande de lo normal. Además, determinó necesario cortarle un segmento de su lengua, pero sin comprometer su capacidad de habla ni su sentido del gusto. El paciente aceptó el procedimiento y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

¿La macroglosia es un síntoma de Covid-19?

Los médicos que atendieron al hombre sostienen que el crecimiento del órgano podría deberse a la posición en la que estuvo durante su recuperación. Aunque también se sospecha que podría ser una consecuencia de la enfermedad, ya que otros pacientes recuperados han presentado lo que se denomina como lengua Covid-19.

¿Qué es la lengua Covid-19?

Se le llama así a las secuelas que algunas personas manifiestan luego de superar la infección. La lengua se cubre de una capa rugosa con una tonalidad blanca o amarillenta y los bordes presentan curvaturas, lo que no desaparece con el cepillado.

Por ahora, las investigaciones continúan para así poder definir si las anormalidades en la lengua y boca son un efecto secundario de coronavirus.

Fuente: El Heraldo