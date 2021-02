Covid-19: Vitamina C y el Zinc no ayudan a combatir la enfermedad, según estudio

Ciudad de México.- En muchas ocasiones se ha pensado que la Vitamina C y el Zinc pueden ser grandes aliados para evitar contagios de Covid-19, sin embargo, un estudio publicado por la revista JAMA, asegura que estos suplementos no tienen propiedades que combatan el virus.

A pesar de su uso popular para combatir los síntomas provocados por algunas enfermedades respiratorias, ninguno puede ser una herramienta eficaz de prevención contra el virus.

Te puede interesar: Johnson & Johnson asegura que sería necesaria una vacuna anual contra el Covid-19

Desafortunadamente, estos dos suplementos no estuvieron a la altura de las expectativas, escribieron la Dra. Erin Michos de John Hopkins y el Dr. Miguel Cainzos-Achirica, encargados de la investigación

Este descubrimiento se realizó con tres grupos de 214 adultos que se encontraban recuperándose en casa de la enfermedad; se les administraron dosis altas de gluconato de Zinc y de ácido ascórbico (Vitamina C) pero no redujeron los síntomas del SARS-CoV-2.

Te puede interesar: ¡Buenas noticias! Este medicamento reduciría el riesgo de muerte por Covid-19

Los pacientes involucrados en el estudio presentaron efectos secundarios del tratamiento como, náuseas, diarrea y espasmos estomacales derivado del alto contenido de los suplementos en el cuerpo.

El Zinc y la Vitamina C juega un papel muy importante en el sistema inmunológico, sin embargo, este estudio también revelÓ que no son eficientes una vez que el virus ya se encuentra en el cuerpo.

A pesar de estos desfavorables resultados, los científicos continúan en el estudio sobre el uso de vitaminas y suplementos en el tratamiento de Covid-19.

Fuente: CNN