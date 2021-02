"Empecé con crack y heroína a los 15 años": El increíble cambio de una exadicta a las drogas

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Con 28 años, Madison McManus recuerda el duro camino para superar sus adicciones a las drogas que le provocaron 19 sobredosis y perder varios años de su vida vagando en las calles.

McManus relató: "Empecé a usar crack y heroína a los 15 años", debido a su entonces novio, quien la introdujo al mundo de las drogas que le harían pasar los años más difíciles de su vida.

A los 18 años, la joven quedó embarazada y, durante la gestación, pasó nueve meses sin drogas o alcohol. Sin embargo, apenas tuvo a su niña, declinó a la custodia para regresar a las adicciones.

Dejé la escuela, renuncié temporalmente a la custodia de mi hija. No podía dejar de usar drogas. No tenía familia en mi vida en ese punto de mi vida, no tenía amigos, no tenía alma. Estaba sola", dijo.