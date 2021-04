¡Macabro! El síndrome MIS-C si está vinculado al Covid-19; afecta más a los niños y jóvenes

Washington, Estados Unidos.- A mediados de febrero, The New York Times USA, informó sobre el caso de un adolescente de 15 años, Braden Wilson, quién había desarrollado un extraño síndrome inflamatorio, el cual provocó que varios de sus órganos vitales fallaran, para el día 5 de enero, Braden, fue declarado con muerte cerebral.

Dicha afección fue denominada como Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños o MIS-C, en aquel entonces, la comunidad científica tenía la teoría de que dicha enfermedad estaba relacionada directamente con el Covid-19, aunque se desconocía a qué escala.

Recientemente, The New York Times, informó que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) realizó una investigación en la que analizó más de mil casos en dónde se aclaraba si los jóvenes y niños habían padecido Covid-19 en la etapa inicial, como resultado el 75 por ciento de los pacientes no había experimentado los síntomas de MIS-C.

Todo cambio, de dos a cinco semanas después, cuando los pacientes comenzaron a ser hospitalizados, fue entonces que manifestaron signos del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico.

Dicho estudio, el cual se publicó el martes 6 de abril, en JAMA Pediatrics, informa que la mayoría de casos de MIS-C surgen a raíz de Covid-19 leve a asintomáticos, posteriormente el cuerpo del paciente da una respuesta hiperinflamatoria que ocurre cuando se ha producido el nivel máximo de anticuerpos contra el nuevo coronavirus.

Por lo que este estudio comprobaría que el virus si puede producir MIS-C, aunque todavía falta profundizar en el comportamiento de este síndrome.

Fuentes: The New York Times, Infobae