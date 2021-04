¡Alerta! Este 'producto milagro' contra el Covid-19 de Internet podría causarte más daños

Ciudad de México.- De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), comenzó a circular en Internet un supuesto producto milagro que asegura ser efectivo contra el Covid-19; no obstante, este no ha sido autorizado ni estudiado y, de hecho, podría causar más daño.

Lamentablemente, desde que inició la pandemia causada por el coronavirus, miles de personas se han aprovechado de miedo de la gente y han comenzado a vender en redes sociales, principalmente Facebook supuestos fármacos o productos que aseguran ser efectivos contra el virus que cambió el mundo. Sin embargo, podrían ser más peligrosos que bellos.

El producto por el que la Cofepris emitió una alerta se llama 'Botiquín', y según el mismo organismo, este no tiene estudios ni registro sanitario que avale su eficacia ni seguridad.

Las formas en las que venden este producto, que supuesta mente es milagroso contra el coronavirus, son en regular, especial y mega; su contenido es de 125 mililitros y asegura que cambia las pruebas PCR, para detectar el Covid-19, de positivo a negativo, lo cual podría ser más peligroso para los portadores.

Por lo anterior, la Cofepris invita a la población a informarse sobre qué fármacos son efectivos y cuales no, en su sitio web oficial; asimismo, invita a no comprar en línea estos productos milagro que en realidad no tienen estudios ni son efectivos.

Cualquier producto que ostente entre sus beneficios actuar contra Covid-19 y que esté a la venta en redes sociales, internet, televisión o cualquier otro medio de información, constituye un riesgo a la salud de la población por ser de dudosa procedencia”.

Recuerda que los únicos productos efectivos contra el Covid-19 emitidos por la Cofepris hasta ahora son las vacunas contra el Covid-19

