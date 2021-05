¿Eres mamá primeriza? Conoce por qué no debes desinfectar el chupón de tu bebé

No desinfectes el chupón de tu bebé por esta razón . Foto: Freepik

Australia.- Una de las principales herramientas para los primeros cuidados del bebé es el uso de los chupones, los cuales suelen desinfectarse después de cada uso para evitar enfermedades.

Sin embargo, un reciente estudio del Murdoch Children's Research Institute, en Australia, encontró que la esterilización de estos artefactos podría aumentar el riesgo de desarrollar alguna alergia alimentaria.

De acuerdo con los investigadores esto se debe a que existe una relación entre las bacterias buenas de la boca y del intestino con la prevención de este tipo de padecimientos en el futuro.

Estos hallazgos respaldan el creciente reconocimiento de la importancia de las bacterias buenas , conocidas como 'microbioma', en la boca y el intestino para un crecimiento y desarrollo saludables'', aseguran los expertos dentro de la publicación en el Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Los expertos aseguran que este descubrimiento no quiere decir que no se debe limpiar los chupones de los bebés, sino que es importante que no se haga bajo métodos muy agresivos como lo es el uso de desinfectantes con químicos.

Sterilising pacifiers linked to increased risk of #food allergies https://t.co/pfOZTRcLJB — Medical Xpress (@medical_xpress) May 4, 2021

En este sentido lo que recomiendan es lavar este tipo de artefactos con agua hirviendo o simplemente con agua y jabón.

Este hallazgo es de vital importancia, debido a que las alergias alimentarias están relacionas con enfermedades potencialmente mortales.

Fuente: el Journal of Allergy and Clinical Immunology