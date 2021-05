¡Aplausos! Mujer se defiende del bullying de esta forma; la comparan con lámpara de Pixar

San Juan, Puerto Rico.- Una joven identificada como Natalia Santiago, nación con una enfermedad congénita conocida como Amelia, la cual le originó nacer sin una de sus piernas, motivo por el cual ha sido víctima de bullying y burlas por parte de la comunidad en la que reside y hasta la cibernética.

La joven de 24 años y originaria de Puerto Rico confesó a través de sus redes sociales haber recibido un comentario que algunos consideraron ofensivo pues la compararon con la lámpara que funge como logotipo de los estudios Pixar.

Sin embargo, ella tomó el comentario de la mejor manera y, lejos de enojarse o lanzar mensajes en torno al usuario que le hizo el comentario, usó su sentido del humor para demostrar que nada le afecta.

En Twitter, Santiago compartió un video recreando la entrada de los estudios propiedad de Disney, algo que le valió muchos aplausos por no tomarse las cosas tan pecho.

Ayer alguien me dijo que me parecía a la lámpara de Pixar y pues....uD83EuDD23 pic.twitter.com/8Kc2Cq7ah1 — Natalia (@stgo_naty) July 12, 2020

Incluso, fue a través de la misma red social que la joven escribió: "Que bueno saber que los he hecho reír y que los he motivado con mis videos. Pero lo que más me alegra saber es que de algún modo, estoy contribuyendo a la comunidad con diversidad funcional. Es hora de visibilizar a la comunidad, eliminar estigmas, prejuicios y el 'ay bendito'".

Fuente: Heraldo de México