¿Tienes tripofobia? Descubre las causas más comunes de este miedo tan común

Ciudad de México.- La tripofobia es un miedo irracional a las imágenes y objetos con agujeros o patrones irregulares, como puede ser un panal de abejas, algunas plantas, la madera, entre otros.

Las personas que sufren de este miedo y sufren de síntomas como hormigueo, comezón y ansiedad ante la presencia de este tipo de imágenes, sin embargo, pocos saben las causas por las que presentan esta repulsión.

La mayoría de las personas con este problema asocian de forma inconsciente los patrones con alguna situación de peligro como pueden ser algunos animales venenosos que por lo general presentan este tipo de aspecto.

Otra de las causas más comunes de esta fobia es el miedo a lucir con este tipo de agujeros, ya que existen algunas enfermedades de la piel desarrolladas por agentes patológicos como los gusanos que presentan estas afectaciones sobre la dermis.

Por lo general las personas que tienen tripofobia no reconocen cuando se trata de una situación de peligro o no, y comienza a sentirse mal debido a que no pueden controlar sus reacciones.

Fuente: TuaSaúde