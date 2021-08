¡Orgullo Mexicano! La UNAM crea a SakCu: el primer cubrebocas capaz de neutralizar al Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Universidad Nacional de México llenó de orgullo al país al crear el primer cubrebocas capaz de matar o desactivar al Covid-19, debido a los materiales con los que está hecho.

Recientemente, el equipo de científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales, dirigido por Sandra Rodil, creó un cubrebocas hecho con capas externas de algodón, mientras que en su interior tiene nancoapas de plata y cobre, depositas en polipropileno.

De acuerdo con información proporcionada por la Gaceta UNAM, tanto la plata como el cobre fueron elegidos para elaboración de esta mascarilla porque son conocidos por ser biocidas de renombre, ya que contienen importantes antivirales, antibacteriales y antifúngicos.

Según información de la especialista, se basó en un estudio publicado por The New England Journal of Medicine en donde explicaban que el cobre reducía velozmente al Covid-19.

Al usar una mezcla de plata con cobre en capas con espesor de 30 a 40 nanómetros, puedes brindar mayor protección contra el virus y las bacterias.

El cubrebocas lleva por nombre SakCu, mismo que hace referencia a sus componentes de manera ingeniosa, por un lado está 'Sak', que significa plata en maya y 'Cu' las siglas de cobre en la tabla periódica.

La UNAM planea vender en poco tiempo el cubrebocas SakCu por medio de TiendaUNAM y aseguran que será más accesible que otros dispositivos.

