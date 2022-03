¿Es alarmante? Estudio asegura que pacientes que tuvieron Covid-19 presentan reducción de materia gris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del avance en la vacunación, el control de los contagios de Covid-19 y las defunciones a la baja por esta enfermedad, la comunidad científica aún se sigue sorprendiendo con los datos que el virus SARS-CoV-2 arroja y es que, recientemente se informó que los pacientes que tuvieron esta enfermedad corren el riesgo de padecer la pérdida de materia gris, en comparación con los pacientes que no se han contagiado.

Mediante un estudio publicado en el revista Nature, se informó a la comunidad médica que los pacientes que aun no han resultado positivos a la enfermedad, no han presentado cambios en el cerebro como aquellos que superaron al coronavirus, aunque esto no significa que los demás pacientes estén exentos de afectaciones de este tipo, la realidad es que el Covid-19 acelera la pérdida de materia gris.

Fue con la ayuda de escáneres del cerebro que se pudo observar el cambio entre los pacientes sanos antes y después del Covid-19; sin embargo, pese a este hallazgo, aún no quedan claros los cambios que se puedan presentar en el cerebro, los cuales podrían afectar, o no, en el razonamiento, la memoria o incluso otras funciones.



“Para mí, estas son pruebas bastante convincentes de que hay algo en el cerebro de este grupo de personas que se modifica con covid”, aseguró Serena Spudich, quien funge como jefa del departamento de infecciones neurológicas y neurología general en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale.

Con base a este estudio, se determinará la repercusión del Covid-19 a nivel cerebral pues como se reveló anteriormente, es una enfermedad nueva que sigue arrojando datos pese al control de la misma.

