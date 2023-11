¿Es gay? Productor de Televisa se confiesa y filtra gran secreto de Fernando Colunga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor Fernando Colunga ha enfrentado todo tipo de especulaciones a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera artística, donde le han inventado chismes que van desde que es un 'divo' hasta que podría ser gay. Recientemente un productor de telenovelas decidió romper el silencio para acabar con uno de los mitos más grandes que guarda este galán mexicano.

Como se sabe, Fernando está a punto de estrenar el remake de la telenovela El Maleficio que protagoniza al lado de Marlene Favela, sin embargo, durante la presentación del proyecto, el actor no quiso charlar con la prensa, lo cual ha aumentado más los rumores de que es altanero. Pero fue su jefe actual, José Alberto 'El Güero' Castro, quien decidió salir en su defensa.

Debido a que este tipo de situaciones ha provocado que muchos consideren que Fernando es especial e impone requisitos específicos para integrarse a algún proyecto, el padre de Sofía Castro lo negó de forma tajante: "Yo creo que han hecho más mito que leyenda, Fernando es una persona muy accesible, es una gente muy querida, pero no sé a dónde se movió ahorita", aseguró el exesposo de Angélica Rivera para disculpar a Fernando.

Acto seguido, José Alberto volvió a recalcar que lejos de lo que se ha especulado, Colunga siempre ha sido una persona sencilla que no exige ni el más mínimo detalle: "No me pidió ni la alfombra de algún color ni flores en el camerino, la verdad es que no me gusta trabajar con gente complicada, he evitado lo más que he podido en mi vida hacerlo", explicó el productor. Y es que antes de grabar El Maleficio también se especuló que Fernando no quiso compartir protagónico con David Zepeda.

Sin duda alguna, el público del Canal de Las Estrellas tiene mucha expectativa de volver a ver en acción a Fernando ya que tenía varios años sin aparecer en las novelas mexicanas ya que su último trabajo fue durante el año 2016 y se trató de Pasión y Poder. Pero en su amplio repertorio se encuentran un sinfín de novelas como Dulce desafío, María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión, Porque el amor manda y Soy tu dueña.

