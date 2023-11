Tras cáncer y 11 años retirado de Televisa, exgalán de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien permaneció 11 años retirado de Televisa luego de hacer su debut en TV Azteca, dio una increíble sorpresa a los televidentes ya que este lunes 27 de noviembre reapareció en el programa Hoy y además hizo una fuerte confesión. Se trata de Valentino Lanús, quien a la par de su regreso a la actuación, también está impartiendo una serie de conferencias sobre espiritualidad.

Como se sabe, el exmodelo mexicano pasó más de una década desaparecido del Canal de Las Estrellas porque cambió su estilo de vida por completo. Durante este tiempo de retiro, Valentino se enfrentó al cáncer y asegura pudo curarse mientras vivía en la selva. Es por ello que ahora ha iniciado un ciclo de conferencias junto a un equipo que lo acompaña a brindar meditaciones, ejercicios de respiración y trabajo de conciencia con el objetivo de compartir con la gente la experiencia espiritual que lo ayudó a sanar.

El histrión de novelas como El juego de la vida, Alborada y Las tontas no van al cielo explicó en entrevista para el programa Hoy su necesidad de compartir su experiencia para librarse de la enfermedad: "Para mí, honestamente fue un tránsito este acontecimiento, sucedieron milagros reales, y dentro de esos milagros hemos podido crear una técnica para ayudar a los demás a sanarse, pero sanarse en serio, enseñarles a respirar de nuevo", dijo el actor.

Lanús, de 48 años, reiteró que su transformación espiritual sucedió durante un viaje a Tailandia, por lo que tuvo que ausentarse por varios años del medio del espectáculo. "Por eso me fui hermano, me fui un buen rato, para descubrir, para recordar, para reinventarme. Si tú quieres ser espiritual, no es algo que tienes que alcanzar, es algo que tienes que hay que recuperar", manifestó el artista mexicano que ahora está de vuelta en Televisa.

Por último, Valentino, quien debutó en el Ajusco con el remake de Nada Personal (2017), externó su deseo de compaginar su trabajo en los foros de televisión con este ciclo de conferencias, pues su deseo es ayudar a más personas a curarse: "Claro, ya es una misión, cuando esto ocurra, cuando nosotros recuperemos nuestra capacidad de entender que ese tercer ojo que vemos en fotografías, que vemos en películas, este concepto es una verdad en nosotros y lo único que hay que hacer es recuperarlo".

