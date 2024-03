Niurka hunde a Telemundo: La actriz de Televisa apoya a Thalí García tras denunciarlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, acaba de volver a salir a hundir a Telemundo, puesto a que recientemente la actriz de Televisa empleó sus redes sociales para mostrarle a la querida actriz y famosa influencer, Thalí García, su incondicional apoyo en su recién declarada lucha en contra de la televisora antes mencionada, después de denunciarlos por drogarla y exponer sus oscuros secretos.

El pasado martes 12 de marzo, García a través de su cuenta de Instagram reveló muy molesta que Telemundo le mandó una demanda por haber ido a gritarles su apoyo al 'Team Tierra', señalando que era el colmo que tuvieran la cara para hacer esto cuando ella lleva años soportando su "atropello laboral", contando que entró a La Casa de los Famosos porque injustificadamente despidieron a su esposo de un proyecto y necesitaban ese ingreso para su hogar, por lo que ambos acordaron que debía de aceptar.

Pero, que al ver la manera en que querían manipularla y usarla para crear rating, sacrificando su imagen personal y haciéndola quedar como una infiel al forzar una supuesta relación extramarital con Lupillo Rivera, pidió que la dejaran irse, sin embargo, se lo negarían y la drogarían: "El médico que tienen adentro te medica, te sugiere anseolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada".

Estas declaraciones han causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, tanto que varios exparticipantes que ya se habían quejado de los malos manejos de la producción salieron a hablar y reafirmar lo que dijo Thalí, tal es el caso de la actriz de La Fea Más Bella, quién estuvo en su segunda temporada. Según lo dicho por Niurka, aunque ella en realidad no sabe ni quién es García, pues no ve la televisión y no sabe de los nuevos talentos, no duda ni una de las sola palabra de lo que expuso de la televisora, pues ella misma vivió esas "manipulaciones" y ediciones para hacer quedar mal a alguien por conveniencia.

La madre de Emilio Osorio declaró que sostenía todo lo que dijo en su momento de la empresa, afirmando que hay muchos que tienen miedo de salir a hablar de lo que realmente pasa al interior y de todo lo que les hacen hacer o decir ante las cámaras por miedo a que puedan arruinarles su carrera, pero que con ella no sería el caso pues la televisora no era dueño de su vida y como prueba es que no se ha muerto de hambre y sigue con proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui