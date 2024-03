Telemundo dan contundente respuesta a acusaciones de Thalí García, ¿cancelarán 'LCDLF4'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en redes sociales se volvieran tendencia y se lanzaran en su contra, Telemundo finalmente ha decidido romper el silencio con un comunicado en el que ha dado una muy contundente respuesta a la famosa y querida actriz, Thalí García, con respecto a sus fuertes acusaciones de atropello laboral y de haberla drogado en su reality show, ¿acaso cancelarán La Casa de los Famosos 4?

Como se sabe, el pasado 12 de marzo, García denunció en un en vivo de su cuenta de Instagram el atropello laboral que sufrió ella y su esposo a manos de la empresa, asegurando que a ella hasta la drogaron para controlarla: "El médico que tienen adentro te medica, te sugiere anseolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo Rivera, suite donde vivía encerrada".

Como era de esperarse estas declaraciones causaron una gran conmoción en las redes sociales y todo el mundo del espectáculo, por lo que varios famosos se han pronunciado para dar su propia opinión al respecto, como fue el caso de la polémica vedette cubana, Niurka Marcos, que apoyó las declaraciones de la originaria de Sonora, mientras que la reconocida presentadora, Laura Bozzo, afirma que solamente está difamando a la televisora.

Pero ahora, la respuesta más esperada por el público ha sido emitida, pues los altos mandos de Telemundo lanzaron un comunicado en el que dio una muy contundente respuesta de lo sucedido: "La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García".

Cabe mencionar que en lo que la empresa ha respondido en X, antes conocido Twitter, ya circulan muchas pruebas expuestas por la exparticipante de Los 50 Más Famosos, siendo la primera una grabación de audio de la charla que tuvo con su esposo en el confesionario, en la cual le insiste que llegue hasta la semana 17, casi la final, declarando que al ser el rating no la querían dejar libre: "Llamada con Felipe desde el confesionario, donde le dijeron que tenía que decirme y yo intuía que lo tenían amenazado, ¿Van a seguir tratándome de loca, mentirosa?", asegurando que aún pueden llegar a un acuerdo en paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui