"La amo más que a mi vida": Hombre de video viral de la perrita montada en un caballo mecánico

Estados Unidos.- Un video viral tiene encantada a la comunidad de TikTok y a otras redes sociales, pues se trata de una perrita que está moviendo mucho su cola de felicidad porque está montada en un caballo mecánico, ubicado frente a una carnicería en la ciudad de Santa Maria, en California, Estados Unidos.

Pero la cachorra no está sola, pues está acompañada de su dueño, un señor que, mientras ella está en dicho juego, él hacía un pequeño baile con la canción Be My Baby, de The Ronettes.

El clip fue publicado el martes 19 de enero y ya acumuló más de siete millones 900 mil vistas, además de que también tiene miles de comentarios de gente interesada en la historia de ambos protagonistas.

Hay que irnos por partes, el video fue grabado por Whitney Azevedo, residente de dicha localidad, que vio la escena por casualidad, ya que estaba esperando el cambio de luz del semáforo para poder seguir su camino en su carro, ella subió el video a sus redes, pues como fiel amante de los animales, le pareció muy enternecedor, y a partir de ahí fue historia.

Aunque, no tardó mucho tiempo para que se revelara quien eran las estrellas del video. El nombre de ambos es Guillermo Hernández de 53 años de edad y su perrita Chiquilina, la cual es una cruza de Terrier, que tiene 10 años de edad.

Hernández proviene de Michoacán y se mudó a Santa Maria en 1985, a partir de ese tiempo trabajó por todo el estado de California como constructor, hasta que fue declarado como incapacitado. Actualmente, se dedica a pasear en bicicleta con su mascota en la cabeza y también pasan mucho tiempo en donde fueron grabados.

Ella es mi doctora, mi bebé, mi terapeuta. La amo más que mi vida, manifestó en una entrevista el dueño de Chiquilina.

Fuente: El Comercio