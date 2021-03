VIDEO: ¡De milagro! Hombre rescata a bebé de 2 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam

Hanói, Vietnam.- Milagrosamente un hombre de nombre Nguyen Ngoc Manh, de 31 años rescató a una pequeña bebé que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.

Los hechos se dieron el pasado domingo 28 de febrero alrededor de las 16 horas, cuando una menor de 2 años gateaba por el balcón de su vivienda y cayó de un edificio de 16 pisos, por lo que de inmediato un repartidor que esperaba afuera del lugar no dudo en rescatarla.

Fueron unos pocos segundos el tiempo que tardó el hombre en subir al techo de un inmueble para tratar de atrapar a la bebé quien de inmediato se soltó y se dejó caer del piso 12, mientras vecinos gritaban desesperadamente.

Afortunadamente la pequeña esta a salvo, pues de inmediato fue llevada a un hospital donde se reportó que la menor se había fracturado un brazo, una pierna y resultó con una luxación de cadera, sin embargo, milagrosamente se encuentra estable y fuera de peligro, pues ninguna de sus heridas pone en peligro su vida.

Por su parte el heroico repartidor que ya se ha vuelto famoso en Vietnam presentó algunas molestias en el brazo y la pierna; además, aseguró que su acción simplemente fue un acto de bondad, pues él también tiene una pequeña, por lo que lo único que deseaba era ver a la niña con vida.

Vino y abrazó fuerte a los dos niños y luego rompió a llorar. No fue hasta que un vecino vino a preguntarme y me mostró el clip que entendí qué había pasado. Él no durmió en toda la noche, en parte porque le dolía el brazo, pero quizás porque lo que acababa de pasar lo había afectado" declaró Phung Thi Thuy esposa de Manh.