Luego de invitación masiva a su fiesta de XV años, Rubí revela el origen del polémico video

Ciudad de México.- Luego de volverse viral por invitar a todo México a su fiesta de XV años en 2016, Rubí Ibarra volvió a ser entrevistada en el programa Mimi contigo, donde reveló el origen de su video, por el que tras su quince aniversario ha sido víctima de acoso, por lo que tuvo que tomar terapia psicológica.

La joven expresó que fue blanco de varias críticas que ella no entendía, pues señaló que es una persona de "rancho", por lo que no estaba acostumbrada a las redes sociales, medio por el cual fue atacada.

Ver cómo son las personas dentro de redes sociales que te empiezan a atacar, te empiezan a decir cosas, es realmente malo y más para una chica de 15 años que en aquel entonces no sabía nada. Fue muy duro para mí porque yo me preguntaba: '¿En verdad hice algo malo?'", señaló.

Ibarra compartió que incluso sus padres fueron criticados por parte de usuarios en redes sociales; además, señaló que comenzaron a meterse con su físico, acciones que provocaron en ella ansiedad e inseguridades, por lo que señala que ya no quería salir de su cuarto y constantemente lloraba.

La joven que ahora se encuentra cursando la carrera de Comunicación también comentó que tras los constantes señalamientos en su contra tuvo que pedir ayuda psicológica, sin embargo, desafortunadamente ni esto le ayudo a reponerse.

Estuve un tiempo viviendo en Monterrey y fui al psicólogo, pero para ser sincera no me ayudó, me sentí peor. Para mí la mejor terapia sin duda alguna fue el tiempo y mi familia", agregó.