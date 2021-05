Llevan al hospital a enfermo Covid-19; vivió 11 días en un árbol para no contagiar a sus padres

Telangana, India.- Algunas personas harían cualquier cosa por mantener a salvo a sus familiares, incluso mudarse a un árbol, tal como lo hizo Shiva, un joven que decidió trepar unas ramas tras enterarse de que estaba infectado de coronavirus.

Él sabía que estar enfermo suponía un alto riesgo de contagio para sus padres con los que vive, por lo que se construyó una cama en las alturas hasta que el virus abandonara su cuerpo y fuera seguro volver a convivir en su hogar.

Durante 11 días durmió y comió entre el follaje, para ello, sus parientes le dejaban alimentos y productos de higiene dentro de una cubeta con una cuerda.

Shiva se vio obligado a acondicionar un espacio improvisado dado que los centros de aislamiento no existen en su comunidad de Nalagonda, de Telangana.

Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace unos días convirtieron un albergue en una zona de aislamiento, hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos de India. ¿Qué más podía hacer?".