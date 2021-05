Sujeto trata de patear a un perro desde una motocicleta en movimiento, vuelca y genera MEMES

Ciudad de México.- Los perros son animales muy nobles y generalmente terminan por ganarse el corazón de los internautas, sin embargo, también hay situaciones en donde se exhiben situaciones de maltrato que terminan por causar indignación, no obstante, hay otros momentos en donde el karma es instantáneo y la agresión para con estos seres termina por quedar frustrada.

Esto ocurrió con el conductor de un mototaxi que, mientras circulaba por calles ofreciendo sus servicios, se percató de la presencia del can que, sin hacerle nada, aparentaba interferir en su trayecto.

Como es sabido, los perros al ver un vehículo en movimiento suelen lanzarse contra ellos, por lo que quizá este sujeto prefirió atacar antes de ser atacado y lanza una patada mientras su moto estaba en movimiento. Sin embargo, el can no tenía intención de agredirlo y hasta se muestra sorprendido y asustado por el posible golpe, no obstante, todo sale mal y el conductor pierde el control del vehículo por lo que choca y termina volcado.

Quiere patear a un perro al que casi atropella y sufre un accidente



Un hombre a bordo de un vehículo motorizado sufrió un accidente segundos después de intentar patear a un perro al que casi atropelló pic.twitter.com/dpiyNl6m3v — RT en Español (@ActualidadRT) May 21, 2021

Tras difundirse los hechos, se generaron una ola de memes en donde usuarios se burlaron del conductor que, por hacer una maldad, terminó por sufrir el accidente. El tanto, el perro, al que no le ocurrió nada, optó por alejarse del lugar mientras el hombre era auxiliado por los transeúntes.

Me voy a mataaaaa pic.twitter.com/J4Aeda2ECS — Presidencia de la Republica Polombiana (@PPolombiana) May 21, 2021

San Pendejo va en modo rapido y furioso pic.twitter.com/0mgJC1yPHi — sendoh (@sendohmx) May 21, 2021

Fuente: RT