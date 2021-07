Hombre traspasa su boda por amor a sus hijos; canceló el compromiso porque ella no los cuidaba

Monterrey, Nuevo León.- El aplauso y el reconocimiento se ganó un hombre de Nuevo León en los últimos días, luego de que decidiera poner fin al compromiso de boda que tenía con su pareja, aún cuando ya había pagado todo el evento, todo por el amor a sus hijos.

En redes sociales comenzó a ganar relevancia el nombre James Flores, un joven originario de Nuevo León que en Facebook comenzó a anunciar que traspasaba una boda, es decir que buscaba vender el paquete del evento que adquirió en 100 mil pesos.

Explicó, ante la insistencia de los usuarios de Facebook, las razones que lo llevaron a olvidarse de la boda y vender el paquete en 60 mil pesos, cuando él había pagado 100 mil para poder casarse con su pareja.

James argumentó que estaba listo para contraer nupcias con su novia, a quien ama, sin embargo, al darse cuenta que su pareja no prestaba la atención y el cariño necesario a los tres hijos que tuvo con otra pareja, decidió terminar el compromiso.

No les daba la atención que yo quería, y pues si no quiere a mis hijos, no puedo casarme con ella. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”, expresó.