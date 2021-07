Alfredo y Shae: La pareja que se volvió viral durante el partido Guatemala vs México por una "pelea"

Ciudad de México.- Jugadores de México y Guatemala se disputaban en un partido de la Copa Oro, sin embargo, no fueron los goles los que capturaron la atención de los espectadores en el estadio, sino la expresión facial de una pareja que parecía no disfrutar de lo que veía en la cancha.

Ambos fueron captados por una cámara que enmarcó el aburrimiento de la mujer. Incluso, algunos cibernautas especularon que aquella cita había sido un fracaso.

El comportamiento fue tal que incluso la Selección Mexicana publicó la fotografía donde aparecía el 'Toluco', como llamaron al varón, y a Shae Vonstein, la novia que lucía molesta.

La imagen robó el show y medios de comunicación a nivel internacional dejaron de lado el futbol para centrarse en las figuras del momento. De acuerdo con Alfredo Gutiérrez, quien vistió aquel 14 de julio una playera tricolor, periodistas de España y Sudamérica replicaron la nota.

Me han mandado saludos desde Argentina, Italia, salimos en noticias de España. Ya leí un montón de mensajes, pero me quedan más de mil sin leer, casi todos son de México, me dicen que soy su ídolo, que soy héroe nacional, la verdad todo es muy cómico".

Alfredo y Shae se hicieron virales, lo que permitió que revelaran más detalles sobre su relación amorosa, la cual lleva más de cinco años escribiéndose desde que se conocieron durante una fiesta de un amigo en común en Dallas, Texas, de donde son originarios.

Él desmintió que su novia estuviera de mal humor por el juego, por el contrario, afirmó que a ella no le resulta atractivo este deporte, razón por la que no se mostró animada.

Ella me acompañó porque es mi novia, no porque le guste al futbol. Si estaba un poco aburrida, pero más porque se mojó cuando caminamos del carro al estadio y no me quise esperar; cuando nos hicimos virales ya se le pasó"