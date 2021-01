Estos consejos te enseñarán cómo pasear a tu perro correctamente, sin dejar de divertirse

Ciudad de México.- Sin duda, el paseo es uno de los momentos más importantes del día para nuestra macota. No sólo le permite hacer sus necesidades, también le ayuda a bajar sus niveles de estrés y a socializar con otros perros. Sin embargo, muchos propietarios pasan por alto algunos aspectos importantes para que los paseos sean enriquecedores.

Esta mañana durante el matutino Aquí contigo de El Heraldo Televisión los entrenadores caninos y conductores de Heraldo, Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, dieron algunos consejos para que aprendas a pasear correctamente a tu perro. Presta atención a estos tips y haz que tu can disfrute estos momentos de su día.

Antes que cualquier cosa debes considerar que las herramientas que utilices para pasear determinarán la calidad del paseo. Roberto asegura que debes evitar utilizar correas muy delgadas, ya que en vez de ayudarte a controlar a tu mascota, harás que te lastime cuando se jale. En vez de eso, recomienda aquellas más firmes y gruesas.

También puedes decantarte por correas flexibles o por pecheras, ya que ambas cumplen la misma función. Una alternativa que dan los expertos son las correas artesanales debido a que así podrás personalizarla: mandarla a hacer según el tamaño, las medidas y las necesidades de tu perro.

Otro punto importante son los collares. Roberto afirma que debes evitar aquellos que son gruesos y están llenos de picos, ya que no permiten el movimiento y suelen ser muy incómodos. Por otro lado, aunque no desaconsejan los collares de castigo, recomiendan que sólo sean utilizados por personas con más conocimientos sobre el tema porque si no sabes cómo utilizarlos correctamente podrías lastimar a tu can.

Para establecer un mejor control en los paseos, debes saber que el collar tiene que ir puesto justo debajo de las orejas. Si lo colocas bajo el cuello puedes provocar que tu perro se ahorque y esa no es la intención. A la hora de caminar intenta hacerlo de forma relajada, pero con la correa cerca de ti.

Todas las indicaciones que des trata de que sean con palabras cortas y menciónalas con un tono de voz firme, así entenderá que tú eres el líder y que debe respetar lo que estás diciendo. Evita llevar la correa excesivamente tensa, ya que si lo haces lo estresarás. Recuerda que tu perro necesita que le prestes atención. Trata de establecer una rutina de paseos y haz que disfrute al máximo cada una de sus salidas.