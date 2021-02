Funes Mori pone a arder la Liga MX: "Informan con mentiras, no jugué con Covid-19"

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este viernes 5 de febrero, Rogelio Funes Mori puso a arder la Liga MX, pues el futbolista de los Rayados de Monterrey se mostró sumamente molesto por las versiones que le señalaban de jugar con síntomas de Covid-19 en contra del América.

El argentino no ocultó su enojo y durante una rueda de prensa, exigió explicaciones para esas acusaciones que el entendió fueron hechas con mala intención y señaló a la prensa de difamarlo con esos señalamientos.

También lee: Tuca Ferretti manda un mensaje contundente al Palmeiras: "No le tenemos miedo"

“¿Con que pruebas me acusaron de haber jugado con covid ante América?” “Tocaron un tema muy delicado. Pasaron un límite y se pasaron de la raya, me difamaron y me faltaron al respeto” Rogelio Funes Mori explicó el tema del COVID. @ASMexico pic.twitter.com/ND4gH6qI8p

Fue así como Rogelio Funes Mori señaló tajantemente que, contrario a lo que se dijo sobre su estado de salud respecto al Covid-19 y su participación en el encuentro en contra de América, eso no fue lo que sucedió.

Te puede interesar: "Venimos hacer historia": Gignac luego de llevar a Tigres a semifinales del Mundial de Clubes

Me sentí bien, entrené la semana normal y jugué los 90 minutos. Nunca tuve síntomas. El domingo me levanto, pierdo el gusto, el olfato, me comunico con el doctor, me dijo que me presentara al Barrial, que me hicieran el test rápido y la PCR. Me dieron positivo, me fui a mi casa y me aislé".