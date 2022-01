Julio César Chávez presume convivencia junto a su "querido amigo" 'Canelo' Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la polémica en la que se ha visto envuelto su hijo, Julio César Chávez tuvo un momento agradable junto a Saúl 'Canelo' Álvarez, según compartió el mismo exboxeador en sus redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Un gusto saludando a mí querido amigo y campeón Saúl!! Agradeciendo tus atenciones como siempre!!", tuiteó el Gran Campeón mexicano con una fotografía adjunta.

Por su parte, 'Canelo' también compartió la imagen en su cuenta personal, acompañándola con la frase: "Un honor siempre campeón!".

Ambos boxeadores mexicanos han mantenido una amistad por varios años, tanto así que el púgil tapatío estuvo presente en la última pelea de exhibición que dio Chávez.

Esta relación llama la atención, sobre todo porque entre el hijo de la Leyenda, Julio César Chávez Jr., y el Canelo hay una rivalidad que de acuerdo con el junior, se debe a que "le bajó muchas novias" a Álvarez.

"La verdad sí, soy el más guapo del boxeo. Tengo 61 peleas de boxeo y no parezco así boxeador como otros. Ni el Canelo, el wey no me importa, no la hace la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene coraje", expresó en un Instagram Live recientemente.

Fuente: Récord