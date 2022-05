Ana Gabriela Guevara responde a Paola Espinosa tras calificarla como la "peor" en Conade

Ciudad de México.- El pasado 9 de mayo, la clavadista olímpica, Paola Espinosa, anunció su retiro tras 28 años de carrera, despedida que además acompañó con declaraciones en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con quien tuvo roces previo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Es la peor administración que ha habido en el deporte y claro que habrá un retroceso, y no tomé la decisión por esto, sino por mi familia. Estuve en desacuerdo que en una carta ya no te dejaban de hablar, bloqueaban tu libertad de expresión y ya no podías alzar la voz”, declaró la clavadista.