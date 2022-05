Sí renunció: 'Tuca' Ferretti abandona al FC Juárez tras malos resultados en la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La directiva del FC Juárez aceptó la renuncia que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti hizo llegar, lo cual lo deja oficialmente fuera de la escuadra fronteriza para la cual se desempeñaba como director técnico, esto luego de no haber conseguido los objetivos que el brasileño tenía planeados.

Cabe destacar que la posible salida del ‘Tuca’ de Juárez ya se había estado barajando sobre la mesa; incluso, se reveló que la misma directiva estaba haciendo de todo para tratar de retenerlo, pese a que el exjugador había manifestado su deseo de dejarlos atrás, cosa que hoy sucedió.

FC Juárez tuvo que desembolsar un total de 120 millones de pesos luego de haber concluido en el último puesto de la tabla porcentual, situación que detonó a que ‘Tuca’ Ferretti apostara por otro camino.

Fue mediante las redes sociales que el equipo de la frontera mexicana reveló que el brasileño ya no formaba parte del equipo, al tiempo que le reiteraron que Juárez siempre seria su casa; no obstante, éste no ha dado declaración alguna.

“Futbol Club Juárez reconoce a Ricardo Ferretti el trabajo realizado a lo largo de su estancia en nuestra institución. Después de una reunión con la directiva se llegó a un acuerdo mutuo de dejar el cargo”, resalta la misiva.

Al momento, Ricardo Ferretti no ha destapado sus intenciones de integrarse a otra institución luego de ya haber pasado por equipos como Pumas, Chivas, Tigres, Morelia y Toluca, mismos a los que dirigió previo a incorporarse a Juárez en junio del 2021.

