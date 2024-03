¿Adiós Red Bull Racing? 'Checo' Pérez rompe el silencio sobre posible salida de Verstappen

Melbourne, Australia.- Desde hace varias semanas, el piloto neerlandés y campeón de las últimas tres temporadas de la Fórmula 1 (F1), Max Verstappen, ha estado en el 'ojo del huracán', debido a que se especuló su posible salida de Red Bull Racing, caballería en la que también está el mexicano Sergio 'Checo' Pérez. A propósito de estos rumores, el tapatío habló del tema con la prensa internacional.

En Albert Park, sede del Gran Premio de Australia (GP de Australia) que se realizará el próximo fin de semana, el piloto mexicano rompió el silencio sobre la "tensión" que existe de la posible salida de Verstappen de la escudería Red Bull, si bien señaló que sería un duro "golpe", la realidad es que, hasta hora, no se ha confirmado un cambio de equipos para la temporada 2024.

En esta misma intervención, al ser cuestionado sobre si él o el neerlandés tienen una cláusula en su contrato, respecto a que salgan el asesor Helmut Marko o el director del equipo Chris Horner, Sergio Pérez confirmó "yo no tengo esa cláusula ni conozco las cláusulas del contrato de Max, mejor pregúntenle a él". Aunque hay que destacar que Verstappen se ha expresado feliz y entusiasmado de seguir con Red Bull.

Hasta donde yo sé, [Max] tiene un contrato con el equipo, está comprometido totalmente. Y el resto no es nada que deba comentar porque no tiene nada que ver conmigo. Me tengo que centrar en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer, Que hablemos de otros pilotos sin tener hechos no creo que tenga sentido", confirmó el piloto mexicano, quien empezará con sus preparaciones para el GP de Australia.