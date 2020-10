'Gomita' se somete a cirugía estética y hace este radical cambio en su cuerpo

Ciudad de México.- Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como 'Gomita', recientemente ha abierto su corazón para TV Notas y ha hablado respecto a la cirugía estética a la que se sometió hace unos meses para realizar un radical cambio en su cuerpo, uno que asegura necesitaba y lo descubrió en una conferencia con Diego Dreyfus.

El año pasado, en Colombia, tomé una clase con el coach de vida, Diego Dreyfus; era una conferencia privada, pero al final pudimos platicar e hice clic con su filosofía de vida y me di cuenta de las malas decisiones que tomé sobre mi cuerpo. sobre todo con las cirugías. Reconocí que se habían vuelto un vicio para mí y eso me llevó a sufrir una terrible crisis existencial”, expresó la actriz.

'Gomita' señaló que habló con Dios pidiéndole su ayuda ya que no se encontraba en su mejor momento pues sufría de fuertes dolores de columna, tras lo que le llegó la respuesta de que debería amarse más como era y decidió quitarse los implantes de sus glúteos, los cuales pesaban alrededor de 400 gramas cada uno.

Comencé a buscar quién pudiera retirarme los implantes, pero ningún doctor se aventaba a hacerlo porque decían que era una cirugía muy delicada y preferían no tomar ese riesgo. Me la hice en abril y duró seis horas, ya que había que abrir arribita del recto y sacar los implantes, y como el músculo se afloja, se tiene que unir y coser; y para la cicatriz, estoy en tratamiento de carboxiterapia", explicó.

Me pusieron anestesia completa; fue un momento muy intenso porque te juegas la vida. Recuerdo que antes de entrar a quirófano, me dije: ‘Te van a dormir y volverás a ser operada (llora), pero quitarte eso es volver a ser tú misma’. Al despertar, me sentí Araceli de nuevo. Hoy le pido perdón a mi cuerpo; le digo: ‘Perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor’", relató.