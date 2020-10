Tras 'Exatlón', galán de 'Acapulco Shore' disfruta del tiempo con su hijo

View this post on Instagram

Fueron poco mu00e1s de 22 semanas de esta aventura tan extraordinaria llamada @exatlonestadosunidos y no tengo palabras para explicar todo lo que vivu00ed ahu00ed!! Me dejo tanto... experiencias, anu00e9cdotas, recuerdos, dolores, lesiones ud83dude05 y mil cosas mu00e1s pero lo mu00e1s importante, es que me dio la oportunidad de convivir con personas increu00edbles a las que ahora llamo familia ud83dudc99u2764ufe0f! gracias Exatlon!! y gracias a toda mi gente por toda esa buena vibra y energu00eda!! Me hace muy feliz leer todos esos mensajes y comentarios tan lindos ud83eudd19 u2764ufe0f#teamfamosos #teamcontendientes #exatlonestadosunidos Fot: @halilibrahimozbay