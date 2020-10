Esmeralda Palacios, ex de Facundo, luce más radiante que nunca en Instagram

View this post on Instagram

OTOu00d1O Lleno de colores,de cambios de cau00eddas de levantadas y de RENACER!! Cuantas veces queremos COMENZAR algo o que llegue alguien ,llu00e1mese amor, trabajo, etc y que hacemos para eso ? Ir probando? pero probando cu00f3mo ? HOY yo me doy cuenta de algo muy importante que les quiero compartir NO estu00e1 padre probar y abrir el corazu00f3n sin lu00edmite!! por que eso solo confunde mu00e1s tanto a ti mismo como al universo ... no pruebes tanto, valora quien llega a tu vida pero sin ponerle un titulo inmediato ..estos meses que he estado sola y que he cuidado mi corazu00f3n y con quien lo comparto me siento TAN LLENA de Mi !!! Que el saber que no NECESITO a nadie me hace tremendamente FELIZ (eso no quiere decir que no lo quiera) simplemente NO ME URGE .. y HOY camino con una nueva ilusiu00f3n, un cielo lleno del mismo color azul y el mismo color blanco pero con un brillo especial.. el de mis ojos !! Gracias Gracias Gracias #RST