Litzy habla de la dura enfermedad que sufre desde los 15 años: "No tiene cura"

Ciudad de México.- Litzy Vanya Domínguez Balderas, conocida artísticamente como Litzy, compartió detalles de la fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor en los músculos y produce un cansancio en quienes lo padecen.

A post shared by Litzy (@litzyoficial) on Oct 19, 2020 at 10:35am PDT

View this post on Instagram

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, la exintegrante de Jeans reveló que se ha enfrentado a este padecimiento desde los 15 años de edad, aunque aclaró que nunca la detuvo para ir en busca de sus sueños.

Lee también: Desempleado: Tras rechazo de Televisa y drástico cambio, Jorge Salinas ahora se dedica a esto

Poco a poco me fui dando cuenta que yo podía tener control de eso y que no iba dejar atrás mis sueños. En un momento, un doctor me dijo que me retirara", comentó la artista.