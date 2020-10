Daniella Álvarez cuenta cómo ha sido su vida tras la amputación de su pierna

Ciudad de México.- La modelo y exreina de belleza, Daniella Álvarez, compartió detalles de lo que ha vivido a loa largo los últimos meses, habló con respecto la amputación de su pierna izquierda y del amor que siente por la vida.

Durante una entrevista exclusiva con Ventaneando, la colombiana contó que el médico le planteó un escenario de dos posibilidades, ya que una infección podría provocarle la muerte y optó por perder una de sus piernas.

A raíz de esta operación, empezaron a venir otras y terminé por ser amputada debido a un tema de mi aorta, que no tenia nada ver con la cirugía especial, pero bueno, así son las cosas de Dios", mencionó Álvarez.

De igual manera, la también presentadora confesó que el médico terminó amputando más arriba de su pierna, pues explicó el musculo gemelo de extremidad inferior pereció por falta de oxígeno en esa zona.

Cuando vi la pierna, me dije que no era tan grave. Desde ese día, siempre me ponía shorts, los pijamas era vestiditos y las enfermeras se sorprendieron por esta situación", comentó.