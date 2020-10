Luis Enrique estalla en 'VLA' y niega querer la herencia de Silvia Pinal: "Son mentiras"

Ciudad de México.- Muy molesto y dispuesto a limpiar su imagen, Luis Enrique Guzmán brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para desmentir que esté buscando quedarse con la herencia de Silvia Pinal.

Luego de que TVNotas señalara que el hijo de la intérprete mexicana buscaba tomar 'una tajada' de los bienes de su madre, así reaccionó:

Lo dijo alguien que trabaja para mi mamá, que no le gusta que mi hermanas y yo estemos al pendiente, me están atacando a mí, me acusan de muchas mentiras en esta revista", comentó el hijo de don Enrique Guzmán.

He sido autosuficiente toda mi vida, jamás he pedido herencia para Apolo, yo tengo mis negocios, mis entradas de dinero", añadió.

Cuando Flor Rubio lo cuestionó sobre quién era la persona que lo estaba difamando, Luis Enrique explotó y se negó a dar nombres.

No voy a decir nombres, no quisiera hablar de nombres sinceramente, estoy tratando de reunir acciones legales, pero eso no es lo relevante, yo vengo a defender mi honor", comentó visiblemente molesto.

Luis Enrique también aseguró que es una "lluvia de chismes y mentiras" que doña Silvia sufra de sus facultades, como aseguró la persona que vendió la entrevista a TVNotas.

No tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud, no es demencia senil, mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", afirmó.

