¿No se soportan? Conductora de Televisa confiesa si Galilea Montijo vetó a Tania Rincón de 'Hoy'

Ciudad de México.- Esta semana en redes se desató polémica tras la visita de Tania Rincón al programa Hoy, pues usuarios aseguraron que no había nada de química entre la exconductora de Venga la Alegría y Galilea Montijo.

Esto en medio de rumores de que la productora Magda Rodríguez querría integrar de base a Tania en el matutino luego de dar a luz (tiene poco más de 6 meses de embarazo) y especulaciones sobre que la conductora tapatía no dejaría que esto se concretara.

En el programa Con Permiso, los integrantes del matutino de Televisa Pepillo Origel y Martha Figueroa aclararon el tema.

En estos días salió el rumor de que Magda Rodríguez quería incorporar a Tania Rincón entre los conductores de 'Hoy' porque se quedará más tiempo de productora, ya que naciera su bebé", explicó Pepillo.

"La semana pasada estuvo como conductora invitada en 'Hoy' y en las redes empezaron a comentar que no iba a estar que porque no tenía buena química con Gali. ¿Tú misma no me contaste que Galilea está diciendo que entre?", le dijo Origel a Martha.

Así fue como Martha aclaró la situación y reveló si Tania realmente había sido vetada del matutino por culpa de Galilea.

Claro, lo que pasa es que no se crean todo lo que leen por ahí, nomás inventan. Gali es la súper promotora de Tania. Le encanta porque le parece súper buena conductora y le encanta esta imagen que tiene de mamá joven, es muy chispita. Gali puja durísimo por que se quede", dijo contundente.

Ambos dijeron que Tania está muy feliz por la llegada de su bebé y opinaron sobre el nombre de su futura bebé, Amelia. Origel agregó que ya es casi seguro que Guerreros 2020 regrese con una segunda temporada, reality que fue conducido por la originaria de Michoacán y Mauricio Barcelata.

Es muy probable que regrese 'Guerreros' porque le fue muy bien a Magda".

Finalmente, al hablar un poco del festejo de Magda por su cumpleaños, Pepillo exhibió una fotografía de Paul Stanley enseñando su retaguardia frente a un carrito de comida que había en la celebración.

Ahí andaba Paul Stanley y le tomé una foto. Qué divertido es", dijo Pepillo.

Se rumora desde hace tiempo que ambos tendrían algunos roces al aire porque Paul es algo pesado en su sentido del humor, algo que le molestaría a Pepillo. Así evidenció Martha al exconductor de Ventaneando:

Algo le has de haber dicho que esa fue la reacción de Paul, algo pasó ahí", dijo Martha y Pepillo respondió cortante: 'Salud, qué fea eres, por eso dicen que eres fea conmigo Martha'".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable