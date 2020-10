¡Sin tapujos! Diana Golden responde a críticas por haber recibido una despensa

Ciudad de México.- Durante una emisión de El Minuto que cambió mi destino, la actriz colombiana Diana Golden, tuvo la oportunidad de compartir diversos detalles con respecto a su vida personal y a su trayectoria profesional.

A lo largo de esta entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de Televisa explicó cual es la situación que vive actualmente, incluso, adelantó que está a la espera de nuevos proyectos tras la crisis por la pandemia.

Sé que el Señor está conmigo y que nada me va a faltar y que no me falta el trabajo, o sea, acabo de terminar Falsa Identidad segunda temporada y estoy por entrar a una actuación con Nicandro", contó la artista.