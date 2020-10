"No se ve todo": Exatleta de 'Exatlón' exhibe a TV Azteca ¿y revela que alteran el reality?

View this post on Instagram

Eres mi adversario, mau0301s no mi enemigo. Porque tu resistencia me da fuerza, tu voluntad me da coraje y tu espiu0301ritu me ennoblece. Y a pesar de que quiero vencerte, si lo logro jamau0301s te humillareu0301, en lugar de eso te honrareu0301. De esto se trata el Olimpismo, y aplica en el deporte, y en todos los aspectos de la vida. Por cierto, ya soy yo (Patrickud83dude01) el que escribe.