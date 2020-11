Entre lágrimas, galán de 'Acapulco Shore' recuerda la muerte de su hermana

Ciudad de México.- Durante la segunda emisión de Acapulco Shore: Sus Historias, Tadeo Fernández tuvo la oportunidad de destapar algunos detalles con respecto a su vida personal y su experiencia dentro de dicho reality show.

En esta plática con MTV, el shore contó que realizó un viaje junto a Andrea Infante, su novia, a la ciudad de Miami para que ella conociera a su familia paterna y se enteró de delicada situación que vivía su hermana Cristy.

En el viaje me vengo enterando que Cristy, mi hermana, que ya tiene uno meses viviendo en la casa, su vida no está del todo bien, ya no tiene trabajo, físicamente no está bien, está enferma", comentó el tapatío.