Ninel Conde confirma demanda contra Giovanni por violencia y él le responde: "No te creo"

Ciudad de México.- Ninel Conde reveló que este jueves 12 de noviembre acudirá a los juzgados debido a que entabló un proceso legal en contra de su expareja Giovanni Medina por violencia doméstica.

La cantante retomó el sonado caso de Eleazar 'N' y lo comparó con lo que ella vive actualmente con el padre de su hijo menor, asegurando que espera tener los mismos resultados que la novia del actor.

También lee: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

A través de un video en su cuenta de Instagram, la también actriz expresó:

Yo no había hablado algo de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mi no me gusta hablar por inventar, tengo que tener elementos y este es un claro 'no a la violencia de género', como ahora lo ha vivido una persona pública que está vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer, yo creo que es importantísimo, levantar y alzar la voz, y no necesitar tener tal vez una mordida, dos o tres en el cachete… te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubiera hecho lo que me están haciendo”.

Acto seguido, la artista puntualizó:

Te podría interesar: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

Así que una vez más reiterar 'no a la violencia' y quién defienda esta causa, entonces no tiene mamá… las mujeres merecemos respeto y las mujeres merecemos ser escuchadas y merecemos que se haga justicia, así que yo confió en las autoridades de mi país, confío en los jueces, confío en todo este equipo que hay en la ley para que se haga justicia, para que no se queden impunes por más que tengan conocidos, palancas, situaciones de relaciones gubernamentales o lo que sea, y que se haga justicia de la misma forma que se ha hecho justicia en otros casos, donde a lo mejor no tienen otras influencias políticas”.

Por su parte, Giovanni Medida se adelantó a las declaraciones de su ex, y a través de su cuenta de Twitter envió un comunicado asegurando que este paso legal de Ninel no es tan real como parece.



Muy estimados medios de comunicación:

Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe. Yo respeto su noble y admirable profesión, es por eso que jamás expondría su integridad o su salud para hacerlos parte de una mentira. Les confirmo que el bajo espectáculo para el que fueron citados no se realizará. Siempre estaré para ustedes para los temas que son de su interés.

También lee: "Estoy embarazada": Integrante de 'Hoy' hace inesperada revelación en vivo

Los invito a que ya que han sido citados cuestionen con el profesionalismo que los caracteriza y representen el dolor de las verdaderas víctimas y esperemos les den por lo menos una sola respuesta. Mañana que les respondan, por ejemplo, ¿qué se siente disfrutar, viajar y vivir del fruto de lo robado, del dolor y de los sueños rotos de más de 30 familias víctimas de fraude y robo en por lo menos 3 países?... ¿Tú le crees?... YO TAMPOCO.”

Muy estimados medios de comunicación:

Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe. — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) November 12, 2020

Fuente: Agencia México