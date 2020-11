"Pin... gorda": Tras despido de Televisa, exhiben traición de famoso exconductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un exconductor y exreportero del programa Hoy habría sido despedido del matutino de Televisa por presuntos insultos a la fallecida productora Magda Rodríguez.

El periodista de espectáculos Jorge Carbajal junto a 'El Filip' reveló en su programa de YouTube En Shock que un exintegrante del matutino habría sido despedido tras ser supuestamente captado en un audio hablando mal de Magda, su hermana Andrea Rodríguez (actual productora ejecutiva) y Andrea Escalona.

Quien se habría quedado sin trabajo es el reportero de espectáculos Luis Magaña, a quien Magda le dio una sección en el programa al comenzar su etapa en el 2018. Aunque ya había circulado el rumor de que había sido despedido hace unos meses, ahora es Carbajal quien revela una nueva versión sobre lo sucedido.

Resulta que un día lo mandan a entrevistar a Paty Navidad. Llegan, empiezan a platicar y el camarógrafo está montando todo. No sé si lo hizo a propósito, pero dejó prendido el micrófono y estaba grabando la cámara, entonces todo se escuchaba sin que ellos supieran".

Según contó, tras hacer la entrevista a Paty Navidad, se van a Televisa a dejar el material, sin embargo, quien editaba el video se habría dado cuenta de los graves insultos dirigidos no solo a Magda, sino también a su hermana y a su hija.

Al quedarse el editor con el material revisa desde el principio y empiezan a oír en cabina que Magaña dice: 'Esa pin... gorda me tiene hasta el gorro, me harta, me fastidia, no la soporto y a su hija sin talento'. A hablar pestes de las tres, de Magda, de Andrea Escalona y Andrea Rodríguez", dijo.

Carbajal comentó que le mandaron el audio a Magda Rodríguez y que ella, tras escucharlo "completito", habría enfurecido.

Lo mandó traer y ¿qué crees que contestó? 'No, si yo hablaba de otra gorda'. Y enfrente de él que le marca a Paty Navidad".

Según el youtuber, Magda acorraló a la polémica actriz y ella presuntamente le confesó que sí habló de ella. Después de esto, lo habría despedido del programa.

En ese momento, patitas pa' que las quiero. 'Agarre sus tiliches, lárguese y no regrese por aquí'. Fíjate lo que se viene a enterar uno", comentó Carbajal.

Aunque actualmente Magaña colabora como corresponsal en México para programas de Telemundo como Suelta la Sopa, Al Rojo Vivo y Un Nuevo Día, hace unos meses estrenó un programa llamado Sin Tapujos, el cual es transmitido en vivo en su cuenta de Facebook oficial llamada Magañísimo. También forma parte del matutino Aquí Contigo de El Heraldo TV.

¿Más cambios en Hoy?

Carbajal también mencionó que con Andrea en la producción, probablemente sí haga cambios en el elenco: "¿A quién sacará? No sabemos, pero dicen que una de las personas con las que de plano no se lleva muy bien es Andrea Legarreta, aunque no sé si la pudiera quitar porque es consentida de ejecutivos".

Tras recordar que Andrea dijo públicamente que estaba muy contenta de que Andrea recibiera la producción del matutino, Carbajal reveló algo más que, de ser cierto, añadiría bastante tensión al ambiente.

Lo hizo públicamente pero por atrás fue a ver a ejecutivos y les ofreció que ella se quedaba con la producción del programa y Andrea se enteró. Fue una traición. Ejecutivos le dijeron que no y que se dedique a conducir porque lo hace muy bien y ya verán luego", dijo Carbajal.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por la empresa o las personas involucradas, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Productora 69 e Instagram @luismaganamex