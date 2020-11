Allisson Lozz: Tras dejar Televisa y 10 años 'desaparecida', reaparece en 'Hoy' con trágica noticia

Ciudad de México.- Allisson Lozz, tras haber renunciado a Televisa en pleno éxito y 'desaparecer' por 10 años del ojo público, recientemente ha reaparecido en una nota del programa Hoy, dónde se da la trágica noticia que a sus 28 años de edad ya está quedando ciega.

Lozz recientemente en un live de Instagram relató que a los 18 años visitó a un oftalmólogo para realizarse una cirugía con laser para corregir su mala visión, pero médicos tanto mexicanos como estadounidenses que no era candidata pues su córnea estaba "muy mal".

Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía'. Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años] más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", reconoció Allisson.

Lozz primero visitó a los mejores especialistas de la Ciudad de México, pero no quedó feliz con su diagnóstico y fue para Texas para una segunda opinión, la cuál resultó ser el mismo que el de los médicos del país.

Finalmente reconoció que a sus 28 años de edad estaba comprobando que era verdad, pues ya no veía casi nada y tuvo que comprar un IPod para poder leer bien las letras.

Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", finalizó.