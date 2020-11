Intérprete de Lady Di revela el accidente al grabar 'The Crown' que la llevó al hospital

Reino Unido.- Emma Corrin, la reconocida actriz que le da vida a Lady Di en The Crown, en una reciente entrevista ha revelado que tuvo un pequeño accidente mientras filmaba para Netflix la gira por España, el cuál la llevó hasta el hospital y quedarse en este por unas horas hasta recuperarse.

Corrin relató que estaban recreando varias escenas entre el Príncipe Carlos y la Princesa Diana desde España sobre la gira que dieron por Australia, cuándo tuvo que nadar en una piscina con agua helada, por lo que al ser asmática esto le trajo algunas complicaciones.

Podría interesarte: Tras salir del coma y dejar Televisa, querida actriz regresa con importante proyecto a TV Azteca

Tras esto tuvo que ir al hospital antes de viajar de regreso a su hogar, el Reino Unido, pero al realizarle varios exámenes descubrieron que tenía la oxigenación baja y le impidieron salir del nosocomio hasta que sus niveles se normalizaran.

Podría interesarte: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Los médicos me hicieron un test para medir el oxígeno y me dijeron que no me podía marchar, porque tenía los niveles muy bajos", recordó.