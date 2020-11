'Acapulco Shore': Manelyk y su primera experiencia con un 'sugar daddy'

Ciudad de México.- Durante la primera emisión de Acapulco Shore: Sus Historias, Manelyk González abrió su corazón y compartió detalles acerca de su vida personal, así como de su trayectoria dentro de la televisión.

A lo largo de esta entrevista para MTV, la estrella de reality show habló de su primera experiencia con un sugar daddy, esto en medio de una época de rebeldía por la disciplina que le impuso su madre en casa.

Lee también: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, conductora reaparece en 'VLA'

Cuando me voy a vivir con mi padre, el problema es que empiezo a salir con uno y con otro, me decía ‘Mane, no puedes estar saliendo así con uno y otro’ y ya no supo qué hacer. Un día me cerró la puerta de la casa", contó Mane.