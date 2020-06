De Televisa al desempleo: Este villano de novelas se vuelve mecánico ¡para no irse a la ruina!

View this post on Instagram

ud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc8bu200dud83dudc68 El amor tocu00f3 a la puerta de estas bellas amazonas, encarnadas por Karyme Lozano, Ana Lucu00eda Domu00ednguez y Danna Garcu00eda respectivamente en diferentes versiones del clu00e1sico venezolano creado por Cu00e9sar Miguel Rondu00f3n titulado #LasAmazonas (1985), telenovela que en 1996 conociu00e9ramos como #QuirpaDeTresMujeres. ud83eudd14 u00bfQuiu00e9n fue tu pareja favorita? ud83dudd39Karyme Lozano y Sergio Goyri (Isabela y Vu00edctor) en #Niu00f1aAmadaMia. ud83dudd39Ana Lucu00eda Domu00ednguez y Marco Mu00e9ndez (Fabiola y Alonso) en #LasBandidas. ud83dudd39Danna Garcu00eda y Andru00e9s Palacios (Diana y Alejandro) en Las Amazonas 2016. ud83dudcac u00a1VOTA!