¡Golpe bajo! Fer del Solar ya no oculta su desprecio por Ingrid Coronado y revela esto

Ciudad de México.- Fernando del Solar confesó con gran emoción que este Día del Padre lo celebrará de una forma muy especial junto a sus hijos Paolo y Luciano, mismos que procreó con Ingrid Coronado, sin embargo, dio un duro golpe a su ex, pues la presentadora no estará invitada.

Debido a la contingencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México, en esta ocasión el conductor se dejará consentir de una manera diferente.

En mi casa, más les vale que me hagan un rico pastel, que me despierten con un desayuno, y bueno, no hay mucho para hacer más que estar en casa y celebrar la vida", contó.