¿Venganza contra Francely? Dalú aparece con Gibrán en TikTok y causan furor

Les deseo una feliz semana tiburoncitosud83dudda4 GRACIAS por estar compartiendo tanto mi concierto y todo el apoyo que le siguen dando. Lo hicimos con mucho amor y cuidado para ustedes que merecen lo mejor. Cuu00e9ntenme... u00bfCual canciu00f3n de las nuevas les gustu00f3 mu00e1s? ud83dudda4