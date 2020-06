¡Sorpresa en Televisa! Érika Buenfil, la 'Reina del TikTok', se une al programa 'Hoy'

Ciudad de México.- Vaya sorpresa se llevaron fanáticos del programa Hoy al escuchar una grandiosa noticia de boca de los conductores del matutino de Televisa, pues anunciaron que este jueves se une Érika Buenfil.

En la sección del matutino donde muestran varios TikToks de famosos, estuvo el de la actriz de la novela Te doy la Vida, a quien antes de que sorprendiera con un talento secreto, Paul Stanley confirmó su llegada al programa.

Mañana estará con nosotros la 'Reina del TikTok' Érika Buenfil y vean cómo afina los motores".

Buenfil sorprendió al presumir sus dotes de cantante en la plataforma, mismos que fueron halagados por fanáticos. En el clip, Buenfil aspira el helio de un globo y luego canta con la voz de Justin Bieber con la melodía de What Do You Mean?. Posteriormente, entona I Will Always Love You de la fallecida intérprete Whitney Houston.

Lamentablemente, tal parece que la 'Reina del TikTok' solo estará en el programa por ese día y no de forma permanente, aunque usuarios ya reaccionaron y exigen que Buenfil se quede de fijo para deleitar a sus televidentes.

Además, la actriz ya terminó grabaciones de su novela, lo que dejaría la puerta abierta para incorporarse a un nuevo trabajo. Cabe recordar que ella misma publicó en sus redes hace tiempo que tenía un proyecto bajo la manga en Televisa y que estaba muy contenta por la noticia.

Si bien la actriz no estrenará carrera musical pronto y no se sabe si se una de manera permanente en el matutino, lo que sí es seguro es que es toda una estrella tanto en las redes sociales como en la pantalla chica.

