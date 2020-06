Angélica Vale dejaría las telenovelas por mala experiencia con Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Angélica Vale, ha logrado establecerse como una de las artistas más queridas por la televisión mexicana, pues desde hace varios años ha logrado hacerse con el cariño del público al participar en un sinfín de telenovelas.

Pero, a veces no todo es como lo pintan, pues ella misma asegura que no tiene planeado dedicarse a los melodramas por un tiempo, luego de haber vivido una mala experiencia en el pasado, cuando protagonizó, Y mañana será otro día mejor, de 2018.

Angélica mencionó en una transmisión de YouTube, que a pesar de haberse divertido bastante durante la producción de Televisa, sus hijos no la pasaron tan bien, debido a que acabó por descuidar a sus retoños mientras ella se dedicaba a la actuación.

La verdad ahorita una telenovela no. Lo hice, me fui a hacer una telenovela que se llamó Y mañana será otro día mejor, donde también me divertí como una loca, pero a mis hijos les afectó mucho", explicó Angélica.

La famosa contó, que hoy en día se ha convertido en una madre de tiempo completo por la contingencia, afirmando que no tiene contemplado volver al protagónico de las telenovelas, pues reconoce que es algo que le consumiría mucho de su tiempo.

De hoy por hoy, 'La Vale' confesó que esperará a que sus niños crezcan y no la necesiten demasiado para poder retomar su carrera profesional dentro de los foros de grabación.

Ya pasará el tiempo, ya crecerán, ya no me querrán ver tanto, no me necesitarán tanto, ya regresaré. Lo prometo", aseguró.