Angélica Vale revela cómo casi pierde el trabajo en Televisa antes de 'La Fea más Bella'

Ciudad de México.- Angélica Vale relató lo difícil que fue el proceso para quedarse con el protagónico de La Fea más Bella, una telenovela de Televisa que fue una adaptación del exitoso melodrama colombiano Yo soy Betty, la fea.

A 14 años del estreno del proyecto que fue producido por Rossy Ocampo, la comediante participó en una transmisión en vivo del canal TLnovelas para hablar con los fieles seguidores de 'Leticia Padilla Solís' y la versión mexicana de una historia que ha enamorado por décadas a los televidentes.

Tan pronto inició el 'live' Angélica Vale aseguró que respondería a cualquier pregunta realizada por los fans, sin embargo, decidió comenzar la plática revelando cómo fue que se quedó con el papel de 'Letty' y cómo audicionar para dicho personaje casi le cuesta todos los otros proyectos que tenía en la televisora de San Ángel.

La actriz relató que su madre, Angélica María, fue quien primero se acercó a la producción e hizo casting para interpretar a la mamá de 'Letty', momento en el que preguntó a la productora Rossy Ocampo si no le gustaría la idea de que su hija diera vida a 'la fea'.

Angélica Vale explicó que en ese momento estaba trabajando en el programa cómico La Parodia y en El Privilegio de Mandar, por lo que no estaba segura de que Televisa daría luz verde para realizar la telenovela. Finalmente, Rossy Ocampo decidió contactarla y después se vinieron dos de las semanas más difíciles para la actriz.

Vale relató que, mientras la empresa indicaba a Ocampo que la comediante no podía dejar El Privilegio de Mandar, la productora insistía en que la comediante debía dejar ese programa para hacer el melodrama. Ante dicho panorama, Angélica admitió que llegó a pensar que se quedaría sin la oportunidad de trabajar en ningún proyecto.

De La Parodia ya me habían corrido, ya no me dieron llamado. Yo decía bueno, si no hago esta telenovela me quedo sin programa, me quedo como el perro de las dos tortas, o sea, ni una ni otra", contó Angélica Vale entre risas.