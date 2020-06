'La Venenosa' sacude su descomunal figura y TikTok sucumbe ante sus encantos

View this post on Instagram

Aunque no lo crean soy de la vieja escuela, prefiero la llamada telefou0301nica al FaceTime... se los juro por mi faja ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83dude02y Tuu0301?? ud83dude05ud83eudd14. . .. ... .... ..... . #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #vintage